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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Binanın çatı katı alevlere teslim oldu


Bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan çatı katı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Sancaktepe Fatih Mahallesi’nde bulunan bir binanın çatı katında saat 09.15 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle çatı katı alev alev yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken vatandaşlar yangını panik içerisinde izledi. İtfaiye ekipleri merdiven ile çatı katına ulaşarak yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

📆 11 Şubat 2020 Salı 14:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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