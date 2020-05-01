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Ahmet Şimşek Koleji
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Trafikte terör estiren motosikletli, polisin üzerine sürüp kaçtı


15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosikletli bir maganda, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Uygulama yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak üzerilerine süren motosikletli kaçarken, E-5 Karayolu ve Göktürk-Kemerburgaz yolunda ise 2 motosikletli maganda tek teker üzerinde giderek sürücülerin canını hiçe saydı. Magandalar o anları sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenileri daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde motosikletli bir maganda, araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Aynı maganda şehir içinde seyrettiği esnada önündeki aracın hafif şekilde yanlama yapması üzerine karşılık vermek için tek teker üzerinde gitti. Başka bir gün Fatih Haşim İşçan Alt Geçidinde seyreden motosikletli, uygulama yapan polis ekiplerini “dur” ihtarına uymayarak üzerilerine sürdü. 3 memuru atlatan motosikletli kaçmayı başardı.

Hem makas attı hem de tek teker üzerinde gitti

E-5 Karayolu’nda ise başka bir motosikletli maganda, yoğun trafikteki araçların arasından sür’atli bir şekilde makas atarak geçti. Aynı maganda başka bir gün ise arkadaşıyla seyrettiği Göktürk-Kemerburgaz yolunda tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Bu şekilde metrelerce giden magandalar, hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Şov uğruna akrobatik hareketler yapan motosikletlileri görenler ise şaşkına döndü. Trafikteki sürücülerin cep telefonlarıyla kaydettiği o anları magandalar sosyal medyada paylaştı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 3 motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

📆 11 Şubat 2020 Salı 14:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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