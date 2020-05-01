MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı


TEM Bağlantı Otoyolunda bir cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, 00.30’da Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aziz Ç. idaresindeki 34 RS 2744 plakalı cip ile Ümit B. idaresindeki 34 JU 536 plakalı iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 RS 2744 plakalı cipte bulunan Mehmet Fatih G. İsimli kişide yaralandı.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralanan Mehmet Fatih G’yi sıkıştığı yerden çıkardı.

Kazada yaralanan 2 sürücüde olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikametinde trafik yoğunluğu oluştu, Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

📆 11 Şubat 2020 Salı 12:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
YAPMAYIN, ETMEYİN…
11 Mayıs 2020 Pazartesi

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR