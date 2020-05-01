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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » UNUTMA YİĞİDİM…
Ahmet Berhan Yılmaz
UNUTMA YİĞİDİM…


Şehitlik; makam, saltanat, para kazandırsaydı fakire, fukaraya, kimsesize, sahipsize, kısaca sana kalmazdı yiğidim…

Şehitlik; güç, şan, şöhret, zenginlik kazandırsaydı kimlerin evlatları, kocaları, babaları şehit olurdu sen o zaman görürdün yiğidim…

Ama şehitlikte ölüm var…

Ama şehitlikte gözyaşı var…

Ama şehitlikte evladını, babanı, kocanı kaybetmek var…

Ama şehitlikte canını vatan, millet, Allah için verebilme ve canının parçasını toprağa verirken “vatan sağ olsun” diyebilme imanı ve vatan sevdası var…

Yiğidim bilirsin “şehitler ölmez, vatan bölünmez…” Doğrudur…

Şehitler; Allah indinde ölmezler…

Şehitler; ölürler, ölürler de öldüklerini bilmezler ki bu dünyada ölmeden şehit olunamaz…

Şehitler ölür; ailelerinin yüreğine, acılarına, hatıralarına, gözyaşlarına gömülür…

Bir de toprağa…

Şehitlik; cesaret ister, yürek ister, kahramanlıktır, Allah için, vatan, millet, bayrak için…

Şehitlik; Allah katında bu dünyadaki bütün makamların üzerinde bir makamdır ama ödülü Allah’ın yanındadır, öteki âlemde ve ahirettedir…

Öyle ya; ahirete de kim öle, kim kala…

AHMET BERHAN YILMAZ

📆 10 Şubat 2020 Pazartesi 21:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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