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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Sokak ortasında dehşet: 1 ölü 1 yaralı
Sokak ortasında dehşet: 1 ölü 1 yaralı


Bir aracın içerisinde bulunan iki kişi, silahlı saldırıya uğradı. Aracı kurşun yağmuruna tutan saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırıda araç içerisindeki bir kişi hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi’nde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içerisinde iki kişinin bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Zanlılar olay yerinden kaçarken, 34 DN 6506 plakalı aracın içinde bulunan iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

📆 10 Şubat 2020 Pazartesi 16:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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