MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Bina girişindeki yangın paniğe neden oldu
Bina girişindeki yangın paniğe neden oldu


Bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın esnasında bir vatandaşın aracını üzerine battaniye örterek korumaya çalıştığı görüldü. Yanan binada oturan bir genç ise, pencereye çıkarak cep telefonuyla yaşananları kaydetti.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerin gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yanan binanın üst katlarında oturan bir genç, pencereye çıkarak elindeki cep telefonu ile olan biteni kaydetmeye çalıştı. Dumandan etkilendiği görülen genç daha sonra itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı.

Daireden yükselen dumanları gören vatandaşlar hortum ile yangını söndürmeye çalışırken, bir vatandaş ise itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada battaniyeler ile otomobilinin örterek yangından korumaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona erdi.

Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken, yangının çıktığı daire de maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

📆 10 Şubat 2020 Pazartesi 16:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
YAPMAYIN, ETMEYİN…
11 Mayıs 2020 Pazartesi

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR