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Silahlı kavga kanlı bitti


Büfe önünde iki kişinin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı kişiyi silahla yaralarken, seken kurşunlardan biri karşı büfede yemek yiyen birinin kafasını sıyırarak iş yerine isabet etti.

Olay, saat 00.00 sularında Bahçelievler Şirinevler Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir büfe önünde 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri yanındaki silahla, tartıştığı kişiyi bacaklarından yaraladı. Yaralanan şahıs kanlar içinde cadde ortasında yere yığıldı.

Seken kurşun yemek yiyen kişinin kafasını sıyırdı

Bu sırada saldırganın açtığı ateşten seken kurşunlardan biri, karşı büfede yemek yiyen birinin kafasını sıyırarak, iş yerine isabet etti. Neye uğradığını şaşıran müşteriler kendilerini panik içinde dışarı atarken, olay polise bildirildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kurşunun kafasını sıyırdığı kişi ise, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise, caddeyi güvenlik şeridi ile kapatarak, inceleme ve deli araştırması yaptı. Yapılan incelemenin ardından olay yerinde bulunan boş kovanları delil torbasına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Galeri
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📆 10 Şubat 2020 Pazartesi 12:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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