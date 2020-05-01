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Ahmet Şimşek Koleji
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Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı


Yoğun trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, sağından geçmek istediği otomobilin aynasına çarpınca dengesini kaybederek kaza geçirdi. Duruma sinirlenen genç sürücü yara almadan kurtulurken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki hafta Pazartesi günü sabah saatlerinde E-5 Karayolu Okmeydanı bağlantı yolu Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yoğun trafikte seyir halinde olan 34 BFG 311 plakalı motosiklet sürücüsü, bağlantı yolunda seyreden bir otomobilin sağından geçmek istedi. Genç sürücü geçişi yapacağı esnada 35 DS 774 plakalı aracın aynasına çarparak dengesini kaybetti. Kontrolü kaybeden genç bariyerlere çarptıktan sonra yere düştü. Kazanın ardından duruma sinirlenen genç sürücü eldivenlerini çıkartarak yere attıktan sonra otomobil sürücüsü ile tartıştı.

“Araya giremeyeceksem İstanbul’da neden motosiklete biniyorum?”

Araç sürücüsünün “araya girilir mi?” sözlerine tepki gösteren motosikletli, “Araya giremeyeceksem İstanbul’da neden motosiklete biniyorum?” diye yanıt verdi. Otomobil sürücüsünün gence, aracın aynasına çarptığı ve haksız olduğu konusunda ısrar etmesi üzerine genç sürücü sakinliğini korudu. Olayın ardından otomobil sürücüsü ayrılırken, kazadan yara almadan kurtulan genç sürücü ise yoluna devam etti. Başka bir motosikletli ise kask kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyadan paylaştı.

📆 10 Şubat 2020 Pazartesi 12:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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