TükoDer, Size Yakışan, Bu Zammı Geri Çekmek Sayın Başkan…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma ücretlerine yaptığı zam ile son yıllarda satın alma gücü iyice düşmüş tüketicilerin cebindeki yangın büyümeye devam etmiştir.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada:

“Çalışan, emekli, işçi ve memurların ücretleri yoksulluk sınırının altında iken, nüfusumuzun %20’den fazlası açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermeye çalışırken, nüfusumuzun çok büyük bir kesimini oluşturan yoksul tüketiciyi etkileyen bu ve diğer zamların gerekçeleri ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün değildir.

İstanbul Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında esnaf temsilcilerinin önerisi ile alınan %35’lik fahiş zam kararına iki buçuk yıldır zam yapılmaması haklı bir gerekçe olarak görülemez.

Yine, ülke genelinde her alandaki girdi fiyatları, benzinden yedek parçaya en pahalı kalemlerin ülkesi olmamız da İBB’nin zam konusunda merkezi hükümete uyması sonucunu doğurmamalıdır.

İBB’ye yakışan zam kararından geri dönmektir.

Ülkemizin de kabul ettiği Evrensel Tüketici Haklarından biri olan ulaşım hakkını da içerisinde barındıran “Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı”, diğeri ise hizmetin en uygun fiyattan sunulmasını gerektiren “Tüketicilerin Ekonomik Çıkarlarının Korunması Hakkı”dır. Ulaşıma yapılan %35’lik zam uygulaması tüketicinin bu haklarına aykırılık teşkil etmektedir.

TOPLU ULAŞIM GİDERLERİNİN VATANDAŞLARIMIZA YÜKLENMESİ SOSYAL DEVLET İLKESİNE AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKTEDİR.

Sosyal devlet olma gereği sübvanse edilmesi gereken toplu ulaşım giderlerinin tüm yükünün tüketicilere/vatandaşlarımıza yüklenmesi sosyal belediyecilik/sosyal devlet ilkesine ayrılık teşkil etmektedir.

UKOME kararının, kurul üyelerinin bir oy farkı ile alındığı basına yansımıştır. UKOME’nin aldığı tüm kararlar Tüketicileri ilgilendirdiği halde, bu kurulda neden tüketici temsilcileri yer almamaktadır? UKOME’nin oluşumunu sağlayan yönetmelikte tüketici temsilcilerinden bahsedilmemesi, tüketici temsiliyetini sağlayacak olan Tüketici Örgütleri temsilcilerinin kurul toplantılarına gözlemci olarak davet edilerek görüş ve önerilerinin alınmasını engelleyen bir gerekçe midir?

TÜKODER VE TÜDEF olarak sözlü başvurduğumuz toplantıya katılım talebimiz, “tüketicileri ilgilendiren bir durum yok” denilerek kurulun tüketici ayağının engellenmesi üzüntü vericidir. UKOME toplantılarında alınan tüm kararlar tüketicileri ilgilendirmektedir. Tüketicilerin bu kurulda temsil edilmesinin sağlanmasını acilen talep etmekle, aksi halde tüketiciler aleyhine birçok kararın çıkması ihtimal dahilindedir.

Anayasamızın 172. Maddesinde; “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder” hükmünden hareketle “ZAM” kararının geri çekilmesini biz tüketiciler olarak talep ediyor yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Ulaşım ücretsiz olması gereken temel bir hak olup kamu hizmeti olarak sunulması gerekmektedir. Bunu sağlamak yerel yönetimler ve merkezi hükümetlerin görevidir. Ulaşıma yapılan zamlar, temel ihtiyaçlara yapılan diğer zamlar gibi yaşam hakkına saldırı anlamına gelmektedir. Açlık sınırında yaşayan vatandaşlarımızı ulaşım hakkından mahrum etmek anlamına gelmektedir.

İBB VE İMAMOĞLU’NA YAKIŞAN BU ZAMMI GERİ ÇEKMEKTİR.