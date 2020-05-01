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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Nefes kesen hırsızlık operasyonu!
Nefes kesen hırsızlık operasyonu!


Otomobil hırsızlığı yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler 13 Ekim 2019 ile 8 Ocak 2020 tarihleri arasında meydana gelen evlerden hırsızlık ve oto hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışmaları neticesinde, hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişiyi 17 Ocak günü Küçükçekmece İkitelli Oto Sanayi Sitesinde gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler Ufuk G. (22), Emre D. (22) ve Batuhan D. (20) gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerden Ufuk G.’nin (22) 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ufuk G., Emre D. ve Batuhan D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon anı polis kamerasında

Öte yandan, Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon polis kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İkitelli Oto Sanayi Sitesinde düzenlenen operasyonda şüphelilerin polisi görüp kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandığı anlar görüldü.

📆 07 Şubat 2020 Cuma 14:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
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5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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