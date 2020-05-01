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Ahmet Şimşek Koleji
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Yaşlı adam yediği yemekten zehirlendi


Tek başına yaşan babasının kapıyı açmaması üzerine, kızı itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler kapıyı kırarak içeriye girince yaşlı adamın zehirlendiği anlaşıldı. Yaşlı adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Gazi Mahallesi 1349. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, tek başına yaşayan babasını ziyarete gitti. Kapıyı defalarca çalan kız, babasının kapıyı açmaması üzerine panikleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi.

Yaşlı adam yediği yemekten zehirlendi

Ekipler kapıyı açtığında, yaşlı adamın yerde hareketsiz beklediğini gördü. Sağlık ekipleri eve girerek yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. Yaşlı adamın yediği yemekten dolayı zehirlendiği öğrenildi. Yapılan müdahalenin ardından yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

📆 07 Şubat 2020 Cuma 13:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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