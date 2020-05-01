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Tahta süpürge sapıyla alacak verecek kavgası!


Esenyurt’ta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga kameralara yansıdı. Tekme tokat kavga eden şahsılardan birinin olay yerinden uzaklaşan şahsa, tahta süpürge sapıyla saldırması görüntülere yansıdı.

Esenyurt’ta tahta süpürge sapıyla kavga – Tıkla İzle

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında problem olduğu öğrenilen iki kişi, konuşmak için bir araya geldi. Bir süre tartışan iki kişi daha sonra tekme tokat kavgaya tutuştu. Taraflardan birisi vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Karşılıklı bağrışmalar devam edince taraflardan birisi tahta süpürge sapıyla saldırmaya devam etti. Yaşanan olay sonrası polise haber verildi.

Tahta süpürge sapıyla kavga kamerada

Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların ilk önce konuştukları görülüyor. Görüntülerin devamında ise tekme tokat başlayan kavgada taraflardan birisinin tahta süpürge sapı alarak saldırması kameralara yansıyor.

📆 07 Şubat 2020 Cuma 13:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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