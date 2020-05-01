İstanbul’da Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbul’da beklenen kar yağışı dünden itibaren etkisini göstermeye başladı. Aydos Ormanı’nda da gece yağan kar nedeniyle ağaçlar ve yollar adeta beyaza büründü. Karın yağdığı Aydos Ormanında kartpostallık görüntüler oluştu. İstanbulluların hasret kaldığı kar, dünden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kar, özelikle yüksek kesimlerde etkili oldu.