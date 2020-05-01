Farklı Programlara ve Özelliklere Sahip Mikrodalga Fırınlar

Mutfaklarımızda pişirdiğimiz yemekleri tekrar yemek istediğimizde ısıtmak için pratik kullanım sağlayan mikrodalga fırınlar beyaz eşya kategorisinde yer almaktadır. Özellikle çalışan kadınlar için büyük bir pratiklik sağlayan bu ürünler ısıtma işlemini tasarruflu şekilde yapmanıza da yardımcı olur. Bu ürünlerle dondurulmuş gıdaları çözebilir, yemek pişirebilir ve gril özellikli ürünlerle ızgaralar da hazırlayabilirsiniz. Besin türü ve ağırlığına göre ısıtma süresi ve güç kademesi ayarlayarak ısıtma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bazı modellerde besin türüne göre de ısıtma işlemi için hazır programlar yer almaktadır.

İhtiyacınıza uygun bir ürün seçerken ısıtmayı düşündüğünüz besin seçeneğine göre hazır program seçenekleri fazla olan ürünü seçebilirsiniz. Modeline göre güç, program ve zaman seçimi mekanik kontrol paneliyle ya da dijital ekran üzerinden yapılabilir. Dijital kontrol paneline sahip olan ürünler sizlere program, güç ve kalan süreyi ekran üzerinden gösterirler. Mikrodalga fırınları solo ya da ankastre olarak iki farklı türde seçebilirsiniz. Ankastre ürünler kendileri için hazırlanan özel gömme dolaplara yerleştirilerek şık ve dekorasyon tamamlayıcı ürünler olarak kullanılabilirler. Solo ürünler de taşınabilir, pratik özelliklere sahiptir.

Mikrodalga Fırın Nasıl Kullanılır?

Mikrodalga fırınlar radyo dalgalarına dayanan bir çalışma sistemine sahiptir. Gıdalar radyo dalgaları üzerinden ortaya çıkan enerjiyi emerek ısınırlar. Gıdaları öncelikle bir kapa koymalısınız. Sonrasında fırına yerleştirerek istediğiniz programı ayarlayın ve ısıtma işlemini gerçekleştirin. Bu işlem sırasında gıdanın her bölümü aynı oranda ısınır.

Kullanım talimatlarına uyduğunuzda mikrodalga fırınlar yüksek güvenilirliğe sahip ürünlerdir. Taze ve sıcak ürün tüketimi için en pratik mutfak ürünleridir. Mikrodalgalar çalışırken ortaya elektromanyetik bir radyasyon çıkar. Ancak bu radyasyon insan sağlığına zararlı değildir. Besinler radyasyona maruz kalmadan ısınırlar. Çünkü fırınlar radyasyonu besinlere geçirmeyen ve dışarı çıkarmayan yapıda üretilirler. Bir mikrodalgadan alacağınız radyasyon günlük hayattaki bir cihazdan alacağınızdan çok daha azdır. Her türlü ihtiyacınızı giderecek mikrodalga fırınlar akrep.com’da sizleri bekliyor.

Mikrodalga Fırın Nasıl Seçilir?

Mikrodalga fırın seçimi yaparken marka ve model dışında teknik özelliklerine dikkat etmeniz gerekmektedir. Modeller arasında farklı fonksiyonel özellikler vardır. Öncelikle kontrol panelinin mekanik ya da dijital olmasına karar vermelisiniz. Mekanik kontrol panelleri standart ısıtma ayarına sahiptir. Dijital panellerde ise farklı fonksiyonlar da bulunur. Güç kademe sayısı da seçimde etkilidir. Izgara yapmak istiyorsanız gril fonksiyonlu bir ürün tercih edebilirsiniz.

Seçeceğiniz ürünün genişlik, derinlik ve yüksekliğine de dikkat etmelisiniz. Mutfak alanınıza ve ihtiyacınıza göre bir seçim yapabilirsiniz. Mikrodalgalarda 5 ile 11 arasında farklı güç kademeleri yer alır. Mutfak eşyalarınızın yapısına göre farklı renklerde ve özelliklerde ürün seçimi yapabilirsiniz. Ürün fiyatları teknik özelliklerine göre değişmektedir. En uygun fiyatlı mikrodalga fırınları akrep.com adresinde sepetinize ekleyerek, istediğiniz an hemen satın alabilirsiniz.