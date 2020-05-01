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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Kamyon, park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı
Kamyon, park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı


Yokuş aşağı inen kamyon, park halindeki otomobile çarparak devrildi. Kamyon içerisinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, otomobilin kamyonetin içerisinde yaklaşık 4 kişinin olduğu güvenlik kulübesine çarpmasını önlediği öğrenildi.

Olay, Beşiktaş Gayrettepe Cemil Aslan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı inen 34 FA 3507 plakalı kamyon, sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile park halindeki otomobile çarptı. Kazada kamyon devrilirken, 3 kişi de aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte sıkışan 3 kişiyi kurtardı. 3 yaralı hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin kamyonun içerisinde yaklaşık 4 kişinin olduğu güvenlik kulübesine çarpmasını önlediği öğrenildi.

📆 05 Şubat 2020 Çarşamba 16:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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