MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » 2 kişiye kurşun yağdıran saldırgan kayıplara karıştı
2 kişiye kurşun yağdıran saldırgan kayıplara karıştı


Gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce silahlar konuştu. İki kişinin silahla vurulduğu kavga güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Olay, geçtiğimi gece saat 03.00 sıralarında Beykoz’un Çubuklu Mahallesi Kireçocağı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde üzerinde sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kavga çıktı. Cadde üzerinde 2 kişiye kurşun yağdıran saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra yaralıları, Beykoz Devlet Hastanesine götürdü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, silahlı saldırganları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan silahlı kavga güvenlik kamerası yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki grubun birbiriyle itişerek tartıştığı daha sonra silahına davranarak vurduğu ve arabasına binerek olay yerinden kaçtığı yansıyor.

📆 05 Şubat 2020 Çarşamba 12:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
YAPMAYIN, ETMEYİN…
11 Mayıs 2020 Pazartesi

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR