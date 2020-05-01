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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Tramvay yolunda kaza: 1 yaralı
Tramvay yolunda kaza: 1 yaralı


İtfaiye aracı ile bir otomobil tramvay yolunda çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Kaza, akşam saat 23.00 sıralarında Beyazıt Meydanı Yeniçeriler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri bir iş yeri yangınına gittiği sırada 34 ZD 2108 plakalı itfaiye aracı ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CKD 308 plakalı otomobil tramvay yolunda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kadın yaralandı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

📆 05 Şubat 2020 Çarşamba 12:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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