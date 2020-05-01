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Ahmet Şimşek Koleji
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Komik Opera “Don Pasquale” Şubat ayında tekrar İstanbul’da


Donizetti’nin çoşkulu, naif, hayat dolu melodileri  ve   Michele Accursi’nin librettosu ile  “Komik  Opera” özelliği ile dikkat çeken  “Don Pasquale” Operası,   Şubat ayında,   İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor…

Kadıköy  Süreyya Opera Sahnesi’nin 2008 yılındaki  açılışı  “Don Pasquale” Operası ile yapılarak, İstanbul Anadolu yakası’ndaki ilk  Opera temsili gerçekleştirilmiş oldu. O tarihten bugüne kadar geçen süre boyunca sahnelendiği illerde, kapalı gişe oynanan Don Pasquale, Türk opera tarihinde bu özelliğiyle de ayrı bir bir değer taşıyor.

Don Pasquale’nin eğlenceli konusu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Rejisörü Recep Ayyılmaz’ın sıradışı mizansenleri ve cesur rejisi  ile birleşiyor….

Genç Ernesto, alımlı Norina’ya aşıktır ve zengin amcasının kendisi için ‘daha uygun’ gördüğü kadınla evlenmeyi kabul etmez. Bu sırada Don Pasquale, doktoru ve yakın dostu Malatesta’dan kendisine evlenebileceği bir kız bulmasını ister ve o da kendisine kız kardeşi, namuslu Sofronia’yı önerir.Aslında amacı yaşlı adamı kandırıp, Ernesto’nun Norina ile evlenmesini sağlamaktır. Yaşlı adam Sofronia ile evlenmeyi kabul eder. Malatesta Norina’yı, kız kardeşi Sofronia olarak tanıtır ve sahte bir noter önünde sahte bir nikah kıyarlar. Nikahtan sonra Norina birden bire değişir ve Pasquale’nin hayatını altüst eder. Yaşlı adamın hayatı o kadar kötü bir hale gelir ki, kandırıldığını ve aslında Norina ile resmen evlenmediğini öğrendiği vakit rahatlar.Evlenmekten boyunun ölçüsünü alan Don Pasquale, Ernesto’nun Norina ile evlenmesine izin verir.

Eserin orkestra şefliğini Zdravko Lazarov yapıyor. Eserde; dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Çimen Somuncuoğlu, ışık tasarımı Metin Koçtürk, koreografi Nil Berkan’a ait. Eserin koro şefliğini Paolo Villa yapıyor.   Eserde Don Pasquale rolünü N. Işık Belen, Ali İhsan Onat ,; Ernesto rolünüAhmet Baykara, Ufuk Toker ; Norina rolünü Özgecan Gençer, Hale Soner ;  Dr. Malatesta  rolünü  Hasan Çelik, Alper Göçeri; Noter rolünü M.Tükel Acar, Utku Bayburt dönüşümlü olarak oynuyorlar.

14-15-18-19-21-22 Şubat 2020

📆 04 Şubat 2020 Salı 16:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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