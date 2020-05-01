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Günde 500 bin kişinin bindiği Marmaray böyle temizleniyor


Günde ortalama 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor.

Günde 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor – Tıkla İzle

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsün ardından gözler toplu ulaşım araçlarının temizliğine çevrildi. İstanbul’da günlük ortalama 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray’daki temizlik çalışmaları İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

2013 yılında Kazlıçeşme Ayrılıkçesme arasında hizmete açılan ve daha sonra 2019 yılında Gebze Halkalı arasında 76.6 kilometrelik güzergahta günlük ortalama 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray’da bulunan vagonlar her gün ekipler tarafından bakım atölyesinde tepeden tırnağa temizleniyor.

Marmaray vagonlarının ilk olarak dışı yıkama makinesi tarafından yıkanıyor. Daha sonra özel kıyafetlerini giyen ekipler ilk olarak vagonlarda bulunan kolçakları, koltukları ve tutma yerlerini dezenfektan maddelerle siliyor. Vagonların zeminini de dezenfektan deterjanlarla silen ekipler, son olarak özel hazırlanan dezenfektan maddeyi vagonun içerisine sıkarak temizliği bitiriyor.

📆 04 Şubat 2020 Salı 15:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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