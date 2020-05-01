MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi
3 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi


3 ilde düzenlenen operasyonda, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan şebekeye mensup 44 şüpheli gözaltına alındı.

Haksız kazançtan elde edilen 45 bin 700 lira paraya el konulurken, 400 bin TL para da bloke edildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Polisi, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan 51 kişilik yeni bir şebeke tespit etti. Altı ay boyunca şebeke üyelerini teknik ve fiziki takiple izleyen siber polisi, daha sonra 51 şüphelinin yakalanması için İstanbul, İzmir ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, sanal bahis çetesinin haksız kazançtan elde ettikleri 45 bin 700 lira para, 50 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 2 hartdisk, 3 hafıza kartı, 51 banka kartı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Siber polisince yapılan incelemelerde, bahis çetesine ait 400 bin lira para bloke edilirken, şebekenin kullanmış olduğu hesaplarda yaklaşık 5 milyon lira para trafiğine rastlandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 44 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 27’si tutuklanırken, 17 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

📆 04 Şubat 2020 Salı 12:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
YAPMAYIN, ETMEYİN…
11 Mayıs 2020 Pazartesi

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR