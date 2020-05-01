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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Kartal’da özel halk otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı
Kartal’da özel halk otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı


Kartal’da sabah saatlerinde özel halk otobüsü kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İDO iskele durağına daldı.

O saatte durakta olan vatandaşlardan bazılarını ezen otobüs, hurdaya çevirdiği durağın yanındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza da üçü ağır olmak üzere toplam beş kişi yaralandı.

Durağa dalan otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kartal ilçesi, Kordonboyu mevkiinde bulunan Kartal sahil yolu üzerindeki İDO otobüs durağında meydana geldi. Maltepe istikametine seyir halinde olan çift katlı özel halk otobüsü henüz net olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı durağa daldı. O sırada durakta otobüs bekleyen vatandaşlardan üç tanesini altına alan otobüs, ağaca çarparak durabildi. Kayganlaşan yolun kazaya davetiye çıkarttığı düşünülürken otobüs altında kalan vatandaşları çevredeki vatandaşlar ve Kartal itfaiyesi ekipleri birlikte çıkarttı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan üç yaralıyla birlikte toplam beş kazazede ilk müdahaleleri ambulanslarda yapıldıktan sonra çevre hastanelere götürüldü. Kaza sonrası güvenlik çemberine alınan otobüs içerisinde ve dışarısında itfaiye ekipleri gerekli çalışmalarını yaptıktan sonra olay yerinden ayrılırken polis ekipleri sürücüyü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. İddia ya göre şoförün telefonla konuşmasından kaynaklandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

📆 04 Şubat 2020 Salı 12:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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