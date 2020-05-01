Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur’an Kursu açılışına katıldı

Haşim Öztürk Kur’an Kursunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.



Üsküdar’da Haşim Öztürk 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu’nun açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla yapıldı. Açılış törenine Erbaş’ın yanı sıra Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, , Üsküdar İlçe Müftüsü Ali Çakmak ve vatandaşlar katıldı. Açılışta, kursun mink öğrencileri Kur’an-ı Kerim tilaveti okudu, dualar edildi.



Kuran Kursu açılış programında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün anlamı muhteviyatı derinliği ve içeriği itibariyle çok özel çok önemli bir müessesenin bir kursun açılışını yapıyoruz. Elbette ki bu işler nasip işi herkese nasip olmaz. Burada iki tane ciğerparemiz ilk inen ayetleri okudular. Birisi okudu diğeri mealini verdi. Bence anlayan için inanan için bu sahne bu tablo bile dünyalara bedel. Başka bir şey yapmaya gerek bile yok. Eğer inanıyorsanız, işin ehemmiyetini kavrayabiliyorsanız, olay budur. Dolayıysa emeği geçen bu güzel kursumuzu çocuklarımızın hizmetine sunan hayırseverimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Düzenlenen Kur’an Kursu açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bugün gerçekten en mutlu olduğum anlardan birisini idrak ediyoruz. Çünkü burada Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle “Hiç bilenler ile bilmeyenler bir olur mu” emri gereğince çocuklarımızdan başlayarak insanların hakikatleri Kuran’ın ilkelerini, Allah resulü efendimizin insanlara kazandırdığı değerleri öğrenmeyle hayata başlayacak çocuklarımızı yetiştireceğiz. Ve bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığını burada çocuklarımız üzerinden görmeye çalışacağız. O yüzden önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projemizin ayaklarından birisi de işte burası Haşim Öztürk 4-6 Yaş Kur’an kursumuz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.



Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle kursun açılışı gerçekleştirilmiş oldu. Açılışın ardından Başkan Hilmi Türkmen ile Başkan Ali Erbaş ile beraberindekiler, Kur’an kursunda gezerek öğrencilere muhabbet etti.