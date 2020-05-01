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Ahmet Şimşek Koleji
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Şehit ateşi Tuzla’ya düştü


İdlib’de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan uzman çavuş Halil Demir’in Tuzla’daki aile evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin acılı ağabeyi Mücahit Demir, “Bizim arkadaşa ‘Suriye tarafına geçiyorum’ demiş. Bize söylemezdi böyle şeyleri” dedi.

İdlib’de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Halil Demir’in şehadet haberi, Tuzla’daki aile evine ulaştı. Eve gelen askeri personel, şehidin ağabeyi Mücahit Demir’e şehadet haberini verdi. Acılı ağabeyi, akrabaları ve mahalle sakinleri teselli etmeye çalışırken, evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kardeşinin şehadet haberini almasıyla ilgili konuşan acılı ağabey Mücahit Demir, “Sabah aldım haberi. Akşam bizim arkadaşa söylemiş, ‘Suriye tarafına geçiyorum’ demiş. Bize söylemezdi böyle şeyleri. Sabah komutanlar, sağlık ekipleri geldi. Haber verdiler. En son bir hafta oldu görüşeli. Annem babamla konuşuyorlardı her akşam” dedi.

Öte yandan, şu sıralar Sakarya’da bulunan anne ve babanın, oğullarının şehadet haberini alır almaz İstanbul’a doğru yola çıktıkları öğrenildi. Ayrıca şehit ateşinin düştüğü eve Tuzla Belediyesi tarafından mobil destek aracı gönderildi.

📆 03 Şubat 2020 Pazartesi 16:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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