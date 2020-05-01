CHP kongresinde tehdit – kavga – darp!

CHP Erzurum İl Başkanlığı kongresinde başkanlığa aday olan Gazeteci Orhan Bozkurt, kürsüde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Erzurum CHP İl Kongresi dün Palan Otelde gerçekleşti. Kongrede gerginlikler yaşandı. Mevcut Başkan Oğuz’un adamları, rakip aday Orhan Bozkurt’a ve eşine saldırdı. Kongre seçim güvenliği olmadan gerçekleşti.

– BU GÖRÜNTÜLER ANAMUHALEFET PARTİSİ CHP’NİN ERZURUM İL KONGRESİ’NDEN!

– ORHAN BOZKURTUN KONUŞTURULMADIĞI, EŞİNİN DARP EDİLDİĞİ KONGREDE YAŞANANLAR, ÇOĞU DELEGEYİ ÜRKÜTTÜ.

– DELEGE OLMAYAN KİŞİLERİN SÖZLÜ VE FİİLİ SALDIRISINA UĞRADIKLARINI BELİRTEN ORHAN BOZKURT, “YANGIN MERDİVENİNE SIĞINDIK, ORADA MAHSUR KALDIK” DEDİ.

– MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN YALNIZ BURAKILAN ORHAN BOZKURT, HİÇBİR GAZETECİNİN İZLEMEDİĞİ, SON DERECE GERGİN ORTAMDA YAPILAN SEÇİMI 5 OY FARKLA KAYBETTİ.

– CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ MÜRSEL AĞBAN’IN DA İZLEDİĞİ GERGİN GENEL KURUL İLE İLGİLİ NASIL BİR RAPOR TUTULACAĞI, CHP GENEL MERKEZİNİN DE NASIL BİR TUTUM TAKINACAĞI MERAK KONUSU OLDU.

Parti içi demokrasiyi işletmesiyle bilinen CHP’nin Erzurum’da yaptığı il kongresinde arbede yaşandı. Palan Otel’de gerçekleştirilen il Kongresinde 105 delege oy kullandı. İl kongresinde başkanlık için aday olan Gazeteci Orhan Bozkurt, ” Sizi salona sokmayacağız” şeklinde tehdit edildiğini, ancak CHP’nin demokrasi ruhuna inandığı için çekinmeden salona gittiğini belirtti.

Bu gerilimli ortamda gerçekleştirilen kongrede Orhan Bozkurt’un konuşması sırasında, daha sonra mevcut Başkan Bülent Oğuz ve Yönetimindeki Sait Şimşek’in adamları olduğu iddia edilen ve delege olmamasına rağmen salonda bulunan bir gurup Orhan Bozkurt’u konuşturmak istemediler. Bozkurt’a destek veren delegeler ve gurup arasında arbede yaşandı. Bozkurt’un eşi Merve Bozkurt’a da saldıran gurup, onu yere düşürdü. Çıkan olaylar güçlükle yatıştırıldı.

Sandık güvenliği olmadan yapılan seçimde Orhan Bozkurt 50 delegenin oyunu alırken, mevcut başkan Bülent Oğuz 55 delegenin oyunu aldı. Delegeler seçim güvenliğinin olmadığını savunarak, seçimlerin yenilenmesi gerektiğini belirtti. Genel Merkezden gelen ve divan başkanlığı yapan CHP Muğla milletvekili Mürsel Alban’ın gerekli notları aldığı ve kongrenin hangi ortamda gerçekleştirildiğini genel merkeze iletmesi gerektiğini savunan delegeler, ” Bırakın seçim güvenliğini can güvenliğimiz yoktu. Delegeler tehditle korkutuldu, biz bu ortamda gerçekleştirilen seçimden sağlıklı bir sonuç çıktığına inanmıyoruz” dediler.

Orhan Bozkurt ve eşine yapılan saldırıyı salonda bulunan delegeler cep telefonlarıyla görüntüledi.

İŞTE SALDIRI ANLARI ;

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