Kendilerine polis süsü veren çete çökertildi

İstanbul’da kendilerine polis süsü vererek vatandaşları gasp eden çete çökertildi. 3 ayrı olaya karışan çete üyeleri sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



İstanbul’da kendilerine polis süsü veren 4 şüpheli vatandaşları gasp etti. Gaziosmanpaşa Kültür Sokak’ta 19.11.2019 tarihinde saat 01.30 sıralarında vatandaşı ‘polisim’ diyerek bir araca bindiren çete üyeleri, 6 bin TL’lerini gasp edip, E-5 Mecidiyeköy sapağında araçtan indirerek kaçtı. Polise ihbarda bulunan O.G. ve T.F. isimli vatandaşlar ifadelerinde, “Sizi karakola götürüyoruz. Biz sizin ne iş yaptığınızı biliyoruz. Paraları teslim ettiniz mi” dediğini, araç içerisinde pantolon cebinde bulunan 2 bin 500 TL civarında parasının ve arkadaşı T.’nin cebinde bulunan 3 bin 500 TL paranın zorla alındığını, E-5 yol ayrımı Mecidiyeköy sapağı girişinde indirildiklerini araca binme anında alınan cep telefonlarının indirilmeden az önce kendilerine verilmesi ile oradan uzaklaşırken cep telefonu ile aracın plakasının fotoğrafını çektiğini, araçta bulunanlar arasında 25-30 yaşlarındaki kirli sakallı, esmer tenli yelekli olan bir şahsı tanıyabileceğini, rızası dışında parasını alan, kendisini tehdit eden, hakaretlerde bulunan şahıslardan davacı olduğunu söylediği öğrenildi.



İkinci olay ise, 29.11.2019 tarihinde saat 01.00 sıralarında yaşandı. 4 kişi polis çakarlı araç ile A.B. isimli şahsın aracının önünü keserek 16 bin 940 TL parasını gasp etti. Mağdur şahıs polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



13 Ocak 2020 tarihinde saat 23.00 sıralarında Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi üzerinde yaşanan üçüncü olayda ise V.D. isimli şahıs ATM’den para çektikten sonra yanına gelen bir kişi polis rozeti göstererek zorla bir araca bindirdi. Araçta bulunan iki şahıs zorla V.D.’nin bin 430 TL para ve cep telefonlarını aldı. Polis ekiplerine ihbarda bulunan V.D.’nin ATM’den para çektikten sonra arabasına bineceği esnada bir şahsın gelerek polis rozeti gösterdiğini ve hemen yan tarafta bulunan araca zorla bindirdiğini, araçta iki şahsın daha olduğunu, bu şahısların araç içerisinde kendisinden zorla bin 430 TL para ve cep telefonunu aldıklarını, bu sırada aracın yanına 4 aracın daha geldiğini ve bu araçtan inen kişilerin ‘poli’s diyerek şahısları yakaladıklarını söylediği öğrenildi.



Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların sonunda kimlik bilgilerini belirledikleri Yasin K., İmam Ç., Halis K. ve Doğan A. isimli şahısları 14 Ocak günü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri biten zanlılar, 17 Ocak günü sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.