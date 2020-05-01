TÜKODER, “Avrasya Tüneli Geçiş Ücretine Yapılan Aşırı Zam Derhal Geri Çekilmelidir”

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Başkanı Aziz Koçal, yaptığı yazılı açıklamada;

* Ulaşım alt yapı hizmetleri kamu hizmeti olarak verilmelidir, özelleştirme ve yap işlet devret modeli ile şirketlerin kâr hırsı altında vatandaşlarımız ezilmektedir.

* Bütçeye ve vatandaşa ek yük getirecek olan aşırı zam derhal geri çekilmelidir” dedi.

Koçal, “ Bir gece vakti yine bir zam haberi ile vatandaş bir geceyi daha uykusuz geçirmiştir. Avrasya tüneline yapılan %56 aşırı zam güçlü olan şirketin kasasını dolduracak güçsüz olan tüketicinin cebini boşaltacak geçiş garantisi nedeniyle hazineye ek yük getirecektir. Son yapılan zamlar ile vatandaşın dayanma gücü kalmamış, alım gücü gün geçtikçe düşmektedir.

Ekim ayında karayolları ve 15 Temmuz köprüsüne, Ocak ayında ise diğer köprülere yapılan zamlar ile İstanbul’un iki yakası birbirinden uzaklaştırılmış vatandaşların güvenli kaliteli ucuz ve zaman tasarrufunu sağlayan ulaşım hakkı engellenmeye çalışılmaktadır.

Halkın güvenliği ve zaman kaybının önlenmesi ve trafiğin rahatlaması için yapılan yol ve köprüler yapılan aşırı zamlar ile yükselen fiyatlar nedeniyle yapılış amaçlarından uzaklaşmaya başlamıştır.

Yapılan zammın gerekçesi nedir, tünel geçişleri nedeniyle verilen hizmetin hangi maliyetlerin de aşırı artış olmuştur ki bu derece yüksek oranda zam yapılmıştır.

Bilindiği üzere; “Tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapma” 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Yayınlanan, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” kapsamındadır.

Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapma, yönetmeliğin “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” bölümüne bent olarak eklenmiştir. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı gerekli incelemeleri yaparak işlem yapmalıdır.

Avrasya tünelinde geçiş garantisi olması nedeniyle tünelden geçen tüketici , zamlı geçiş ve farkın hazineden karşılanmasından dolayı vatandaş iki kez zamdan etkilenmiş olmaktadır. Geçmeyenler ise geçmedikleri tünel için ödeme yapmaktadırlar.

Ulaşım sağlanması için gerekli alt yapı olan yol , köprü ve tünel gibi hizmetler bir kamu hizmeti olarak verilmelidir, özelleştirme veya yap işlet devret modelinden vaz geçilmelidir, ulaşım hizmeti ücretsiz sağlanmalıdır.

Avrupa yakasın da oturan vatandaş Anadolu yakasın da ki işine gidiş gelişte günlük 72,80 Tl Pazar hariç aylık 1.892,00 TL Avrasya tüneli geçiş ücreti ödemek zorunda kalacaktır. Diyelim ki tünel den geçmediniz, araç Geçiş garantisi nedeniyle bu sefer yine bu fiyat üzerinden hazine bu parayı ödeyeceğinden yine vatandaşa yansıyacaktır.

Anayasamızın 172 maddesi “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” hükmünü gereği devletin güçlü olan şirketlere karşı güçsüz olan tüketicileri korumasını bekliyoruz.

*GEÇMEDİĞİMİZ TÜNELİN, KÖPRÜNÜN PARASINI ÖDEMEK İSTEMİYORUZ

*BÜTÇEYE VE VATANDAŞA EK YÜK GETİRECEK OLAN AŞIRI ZAM DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR