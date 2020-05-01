Avrasya Tüneli zammına Metin Külünk’te isyan etti

Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat 2020 itibarıyla Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 olarak belirlendi. Fiyatlar daha önce otomobiller için 23,30, minibüsler içinse 34,90 TL’ydi. Yüzde 56 oranına denk gelen zamma Ak Parti’nin önde gelen isimlerinden Metin Külünk de dayanamayıp patladı. Külünk, “Bunlar uzayda yaşıyor” dedi.

Açıldığı günden bugüne toplam yüzde 119 zam gören Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı. Yüzde 56’lik zamla ücret otomobiller için 36 lira 40 kuruş, minibüsler için 54 lira 70 kuruş oldu. Daha önceden tek yön geçiş ücreti, otomobiller için 23 lira 30 kuruş, minibüsler için 34 lira 90 kuruştu. Geçen yıl da yüzde 37 zam yapılmış sonra geri alınmıştı. Bu yıl yapılan zammın da aynı şekilde geri alınması için yoğun tepkiler var.

24. 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili ve AK Parti İstanbul Kurucusu Metin Külünk de yüzde 56 zamma sert tepki gösteren isimler arasında. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Külünk, “Anlaşılan, Avrasya tünelinin yöneticileri ya gazete okumuyor ya da uzayda yaşıyor. Yapılan zam ile Enflasyon oranları ortada. Sayın Ulaştırma Bakanımız, tünel yöneticileri ile iletişim kurmalı ve de bu zamlara İSTANBULLULAR adına müdahale etmelidir” dedi.

Yerel Gazete

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