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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Teknoloji » Motosiklet Hava Filtresi
Motosiklet Hava Filtresi


Motosikletler için yedek parça alacağınız zaman ilgili parçanın kaliteli olmasına özen gösterin. Bu sayede profesyonel bir kullanım sağlayabilirsiniz. Özellikle de motosiklet hava filtresi uygun özellikte ve kalitede olmalıdır. Hava içerisinde toz ve benzeri etkenleri süze bu filtre motorun daha kaliteli çalışmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca belirli bir kullanımdan sonra değiştirilmesi de uygun olacaktır. Bu detaya dikkat ederek seçimlerinizi yapabilirsiniz. Tıkanan hava filtresi motorun çalışma şekline zarar verecektir. Özellikle de bakımlarınızda bu filtrenin durumu kontrol edilmelidir.

Motosiklet Hava Filtresi Nerede Satılıyor

Motosiklet hava filtresi almak istediğinizde motor yedek parça satan firmaları tercih edebilirsiniz. Tüm parçaları bir arada bulabilir ve ihtiyaç duyduğunuzu temin edebilirsiniz. Motosiklet hava filtresi fiyat açısından da avantajlı olarak karşınıza çıkar. Alım sırasında motorunuza uygun özellikte bir model tercih edin. Bu konuda destek almak isterseniz tüm parçaları bünyesinde bulundurarak sektöre hizmet veren https://www.motospartanonline.com/kategori/motosiklet-hava-filtresi adresini tercih edebilirsiniz. Ekonomik fiyat ve hızlı kargo avantajı ile size yardımcı olacaktır.

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📆 02 Şubat 2020 Pazar 20:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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