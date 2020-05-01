Klima mı, Isıtıcı mı?

Kış mevsimiyle birlikte klima mı kullanılmalı yoksa ısıtıcı mı sorusu yeniden gündeme geldi. Bir grup klimanın çok daha konforlu olduğunu düşünürken, ısıtıcı kullanmanın daha avantajlı olduğunu düşünenler de var. Konuyu derinlemesine mercek altına aldığınızda ısınmak amacıyla kullanılan her iki ürününde birbirine karşı bazı avantajlarının olduğunu fark edebiliyorsunuz. Dolayısıyla kimileri için klima daha avantajlı olurken kimileri için ısıtıcı daha cazip bir seçeneğe dönüşebiliyor.

Öncelikle ısıtıcının portatif olduğunu ve odaları ayrı ayrı ısıtmalı mümkün hale geldiğini belirtmek gerekiyor. Klima ise duvara sabitlenerek kullanılıyor ve dolayısıyla sadece bulunduğu odanın ısıtılması mümkün oluyor. Isıtıcının bu anlamda çok daha avantajlı bir kullanım şansı sunduğunu belirtebiliriz. Elektrikli ısıtıcılar maliyet bakımından da daha avantajlı bir seçenek oluyor. Gayet düşük bir bütçe ayırmanız Kumtel ısıtıcı gibi kalitesini kanıtlamış bir marka ısıtıcı modelini satın almanız için yeterli hale geliyor. Dolayısıyla bütçe endişesi yaşayanların rotasını rahatlıkla elektrikli ısıtıcı modellerine çevirebileceğini belirtelim.

Elektrikli Isıtıcı Kullanmanın Avantajları Neler?

Elektrikli ısıtıcıları açtığınız anda ortam ısınmaya başlar. Oysa klimaları açtığınızda ortamı ısıtmaya başlaması için bir süre beklemeniz gerekebilir. Özellikle akşamları işten eve geldiğinizde bir an önce ortamın ısınması gerekebilir ve bu noktada ısıtıcı kullanmanın avantajını daha net bir şekilde yaşayabilirsiniz. Zira çok üşüdüğünüz zamanlarda elektrikli ısıtıcının karşısına geçerek saniyeler içerisinde ısınabilirsiniz. Ancak klimanın karşısına geçerek ısınmanız bir hayli zaman alır. Öncelikle klimanın ortamı ısıtmasını beklemeniz gerekiyor bu da havanın ne kadar soğuk olduğuna bağlı olarak dakikalarca sürebilir.

Tüm avantajları bir arada değerlendirenler rotasını elektrikli ısıtıcı modellerine çevirebiliyor. Bu noktada devreye fiyatlar giriyor ve hangi platformlarda elektrikli ısıtıcı modellerinin daha ucuza satıldığı merak ediliyor? Bu konuyu da sizler için araştırdık. Onlarca farklı platforma göz atarak zaman kaybetmek istemiyorsanız tercihinizi Star Akım internet sitesinden yana kullanabilirsiniz.

Onlarca farklı ürün modeli gayet düşük fiyatlarla kullanıma sunuluyor. Zaten ödeme seçenekleri ve indirim fırsatları da var ve haliyle kazançlı bir alışveriş eşliğinde ısıtıcı ihtiyacının karşılanması mümkün olabiliyor. Bu arada model seçeneklerinin fazla olması da dikkat çekiyor. İhtiyaca yönelik seçim yapılabilir.