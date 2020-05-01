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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Sitede yabancı uyruklu kadın cesedi bulundu
Sitede yabancı uyruklu kadın cesedi bulundu


Bir sitede bulunan dairede yabancı uyruklu bir kadının cesedi bulundu. Kadının cesedinin uzun süredir evde olduğu değerlendiriliyor.

ESENYURT’TA SİTEDE KADIN CESEDİ BULUNDU

Olay, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kötü kokular gelen bir sitenin dairesinden ihbar alan polis olay yerine geldi. Polis ekipleri sitede bulunan dairenin içerisinde genç bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının cesedinin şiştiği öğrenilirken, polisin incelemesi devam ediyor.

Murat Delice – Erdal Can İçelli

📆 31 Ocak 2020 Cuma 15:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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