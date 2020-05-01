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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Kafede iki taraf arasında kavga çıktı
Kafede iki taraf arasında kavga çıktı


Kafede başlayan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü. Aksiyon filmlerini aratmayan kavgada onlarca kişi birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu. O sırada oradan geçen bir polis ekibi de kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Çekmeköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir kafede iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesiyle taraflar kafeden dışarı çıkarak birbirlerine saldırmaya devam etti. Çevredekilerin de dahil olmasıyla kavga adeta meydan savaşına döndü. Onlarca kişinin birbirlerine saldırdığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O sırada oradan geçen bir polis ekibi, araçlarında inerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavgaya tanık olan vatandaşlar ise panik yaşadı. Polisin ve vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandı.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kafeden dışarı çıkan taraflar birbirlerine saldırıyor. Polis ve vatandaşlar olaya müdahale ediyor. Kavganın sonlanmasıyla kalabalık dağılıyor.

📆 31 Ocak 2020 Cuma 15:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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