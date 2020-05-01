MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Tek katlı evde çıkan yangın korkuttu
Tek katlı evde çıkan yangın korkuttu


Tek katlı bir evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evin boş olması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Çengelköy Kirazlıtepe Mahallesi Orhan Seyfi Orhon Caddesi Sağlık Sokakta saat 17.00 sıralarında tek katlı bir evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Evin boş olması olası bir faciayı önledi. Öte yandan evde kalan madde bağımlılarının yangına sebep olduğu iddia edildi.

Mahalle sakinlerinden Müzevher Yıldırım, “Saçların binaya çok yakın olmasından dolayı itfaiye binaya çok yaklaşamadı. Binadan 6 ay önce kiracı çıktı. Eve soba mı bıraktılar ne yaptılar bilmiyoruz. Yolun dar olmasından dolayı böyle oldu. İçeride kimse var mı, yok mu onu da bilmiyoruz. Kim bilir bunlar uyuşturucu da kullanıyordur “ diye konuştu.

Öte yandan yangın vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde ev alev alev yanıyor ve çevreye yoğun duman yayılıyor.

📆 31 Ocak 2020 Cuma 14:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR