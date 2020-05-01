Otobüste şarja takılı telefonu çalarak kaçtı

Özel halk otobüslerinin kabusu olan hırsız kamerada – Tıkla İzle
Kartal’da geçtiğimiz günlerde peronda bekleyen bir özel halk otobüsünü gözüne kestiren şahıs, otobüsün yanına gelerek içerisinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Ardından otobüsün kapısını zorlayarak açıp içeri girdi. Şahıs, otobüste şarja bırakılan cep telefonunu alıp cebine koydu. Ardından serinkanlı bir şekilde otobüsten ayrıldı.
O anlar otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahıs otobüsün önüne gelip içeriyi inceliyor. Ardından otobüsün kapısını zorlayıp açıyor ve şarja takılı telefonu çalıp kaçıyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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