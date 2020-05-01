Ekrem İmamoğlu sayesinde Erzurum Twitter’de TT oldu

Elazığ depremi ziyaretini kısa tutarak kış turizm merkezi olan Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde ailesiyle kayak keyfi yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sayesinde durgun bir sezon geçiren Erzurum hem ülke gündeminde hemde sosyal medya platformlarında birinci sıraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Palandöken çıkarması, Erzurum’u Twitter’de ‘Trend Topic’ haline getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Palandöken çıkarması, Erzurum’u Twitter’de ‘Trend Topic’ haline getirdi. #Erzurum hashtagıyla yapılan yorumlar sayesinde Twitter’de kısa sürede TT olan Erzurum, Ekrem İmamoğlu ile Türkiye gündemine otururken, kullanıcılar tarafından on binlerce tweet atıldı. Twitter kullanıcılarının Ekrem İmamoğlu’nu genellikle eleştiri yağmuruna tuttukları yorumlar dikkat çekerken, Erzurumlu kullanıcıların attıkları twetler de ilginçti. Bazı kullanıcılar, #Erzurum hashtagı ile şehrin uçak bileti sorununu gündeme taşırken, kimi kullanıcılar da, aynı hashtagla Cumhurbaşkanlığı‘na da etiketleyerek yorum paylaştı.

ERZURUM GÜNDEME TAŞINDI

Ekrem İmamoğlu’nun Palandöken ziyareti ile TT olan Erzurum, bu sayede önemli bir fırsatı daha yakalamış oldu. Milyonlarca kullanıcı, sosyal medya hesabından Erzurum ve Palandöken tanıtımı yapan Ekrem İmamoğlu’nun mesajını beğenip paylaşım yaparken, bir o kadar kullanıcı da, İBB Başkanı İmamoğlu’nun deprem bölgesinden ayrılarak Erzurum’a gelmesini eleştirdi.

Turizmciler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun deprem bölgesi Elazığ’dan Erzurum’a gelerek Palandöken’de kayak yapmasının tartışmaya açık bir konu olduğunu belirterek, “Tabi biz turizmciler için bu tartışmanın hiçbir önemi yok. Biz işin tanıtım ve reklam boyutuna bakarız” diye konuştular.

KAMUOYUNUN TAKDİRİDİR…

Ekrem İmamoğlu’nun kayak keyfinin, Erzurum ve Palandöken açısından eşsiz bir reklam ve tanıtım anlamına geldiğini dile getiren turizmciler, “Reklamın iyisi-kötü olmaz. Ekrem İmamoğlu sayesinde Palandöken ve Erzurum fevkalade güzel bir reklam fırsatı yakaladı ve bunu da iyi değerlendirdi. İmamoğlu’nun yaptığının doğru ya da yanlış olduğuna ise, kamuoyu karar verir. Biz bu meseleyi sadece turizm açısından değerlendiriyoruz” dediler.

TREND TOPİC (TT) LİSTESİNE NASIL GİRİLİR?

Trend Topic dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden biri olan twitterda kullanılır. Twitterda gün içinde gündem olan konular vardır. Bunların gündemde olabilmesi için hashtag (#) yani etiket ya da başlık altında konular yazılır ve bu konu üzerinde yoğun ilgi duyulup kullanıcıların hashtag açması ile Twitter’ın gündemine gelir. Örnek gösterecek olursak #Erzurum gibi bir başlık açıp yazı yazarsak ve belli bir sayıda kullanıcı aynı başlığı yazarsa Twitterda gündeme gelir. TT yani Trend Topicler belli bir zaman dilimi içinde sadece orada kalır ve tweet sayısı azaldıkça yerini başka bir hashtaga bırakır.

Erzurum Yenigün Gazetesi

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