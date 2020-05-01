MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Silahlı saldırı: 1 yaralı
Silahlı saldırı: 1 yaralı


Arabasına binen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Sağ bacağından vurulan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, Beyoğlu Sütlüce Uzunbayır Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında evinden çıkan Kamil Köycü arabasına bindi. Köycü arabasına bindiği sırada, camdan ateş eden bir kişi, Köycü’yü sağ bacağından vurarak, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri araç çevresinde güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Köycü tedavi edilmek üzere Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kamil Köycü ambulansa konulduğu sırada “17, 18 yaşında bir çocuk. Kimin yaptığını bilmiyorum. Ateş edip gitti” dedi.

📆 30 Ocak 2020 Perşembe 13:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR