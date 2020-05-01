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Düzenlenen operasyonda, binlerce uyuşturucu ele geçirildi


Narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda, binlerce uyuşturucu hap ve hap imalatında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Polisin uyuşturucu hap imal edilen depolara düzenlediği baskında hap üreten makinelerin çalışır halde olması dikkat çekti. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyon anları kameralara yansıdı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında dün gece Büyükçekmece’de yeni bir operasyona daha imza attı. Kendilerini gizlemek için ‘pasta’ ve ‘börek’ imalathanesi gibi kiraladıkları depoda uyuşturucu hap üreten şüphelileri takibe alan narkotik polisi, dün akşam araca uyuşturucu madde yükleyip başka bir adrese sevk yapan zanlıları durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. E-5 kara yolu üzerinde kaçmayı sürdüren uyuşturucu tacirleri, Avcılar Denizköşkler bölgesinde polis ekiplerince önleri kesilerek durduruldu. Operasyonda 4 şüpheli yalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu hap imalathanesine düzenlenen operasyonda 164 kilo 200 gram ekstasy hap, 11 kilo kimyasal madde, 83 kilo 500 gram üretime hazır ham madde, 135 kilo ekstasy ham maddesi, 1 hap basma makinesi, 1 elektronik öğütücü, 1 fırın, 2 vakumlama makinesi, 3 terazi, hap basım milleri ile 1 kompresör ele geçirildi. Ele geçirilen hapların miktarının 1 milyon 500 binin üzerinde olduğu öğrenildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 25 milyon lira civarında olduğu tahmin edilirken, depoya düzenlenen baskında hap üreten makinelerin çalışır halde olması dikkat çekti.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu hap yapımında kullanılan materyaller emniyet müdürlüğünde basın mensuplarına sergilendi. Sergi havadan görüntülendi.

📆 29 Ocak 2020 Çarşamba 16:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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