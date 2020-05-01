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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Ataşehir, Manşet, Toplum » ‘Yan bakma’ meselesi yüzünden kavga çıktı: 1 ölü
‘Yan bakma’ meselesi yüzünden kavga çıktı: 1 ölü


“Yan bakma” meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Mahallesi’nde 4 Ocak Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Mırza Khalafov ve Muhammed R.T. sokakta dururken, Samet A., Ekber İ. ve Hüseyin K. yanlarına gelerek yan baktın deyip Mırza Khalafov’u darp etti. Khalafov kanlar içinde yere yığılırken, şahıslar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Mırza Khalafov’u hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Khalafov, 24 Ocak günü hayatını kaybetti.Olayda yaralanan Muhammed R.T. de Başakşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Muhammed R.T.’nin ifadesinde, Mırza Khalafov ile olaydan önce saat 17.30 sıralarında buluştuklarını, birlikte alkol aldıklarını, olay saatinde hava alırken tanımadığı iki erkek şahsın geldiğini, Khalafov’u dövmeye başladıklarını, aşırı alkollü olduğundan kavgayı ve nedenini hatırlamadığını, Khalafov’un yerde baygın olarak yattığını ve sonra ambulansın geldiğini söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin Samet A., Ekber İ. ve Hüseyin K. olduğunu tespit etti. Samet A. isimli şahsın gasp ve hırsızlık suçundan 23 Ocak günü yakalanarak cezaevine gönderildiği, Ekber İ.’nin de gasp ve yağma suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi. Ekber İ. ve Hüseyin K. yakalandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

📆 28 Ocak 2020 Salı 17:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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