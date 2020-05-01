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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Bankadan 120 bin lira çeken vatandaş, gasp edildi
Bankadan 120 bin lira çeken vatandaş, gasp edildi


Bankadan yaklaşık 120 bin lira çeken vatandaş, kendisini takip eden şahıs ya da şahıslarca gasp edildi. Polis, parayı çalıp kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Tuzla Aydıntepe Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bankadan para çeken A.Ö. ardından banka şubesinden ayrıldı. A.Ö. caddede yürürken, yanına araçla yaklaşan şahıslar içinde 120 bin lira olan çantayı alıp kaçtı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi bölgeye geldi. Parası çalınan A.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Görgü şahitleri de şahsın elindeki çantanın çalındığını söyledi. Gaspçıları yakalama çalışmaları sürüyor.

📆 28 Ocak 2020 Salı 15:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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