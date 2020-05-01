MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Seyir halindeki araç önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı
Seyir halindeki araç önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı


TEM Bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce ticari taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada iki şoförde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.30’da Esenyurt İlçesi TEM Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PT 4567 plakalı otomobil, Beylikdüzü istikametine seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti.

Otomobil, daha sonra önünde seyir halinde Murat Y. İdaresindeki 34 THR 83 idaresindeki ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil yol kenarına savruldu. Savrulan otomobil takla atarak durabildi. Meydana gelen kazayı gören sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan polis ekipleri olay yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kazada yaralananlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir kısmı kapanan yol, araçların yoldan açılması için tekrar açıldı. Meydana gelen trafik kazası ile ilgili inceleme başlattı.

📆 27 Ocak 2020 Pazartesi 17:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR