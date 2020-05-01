MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Bir haftada 18 aracın lastiği kesildi, 2 araç da kundaklandı
Bir haftada 18 aracın lastiği kesildi, 2 araç da kundaklandı


Şişli’de, 9 aracın ön ve arka lastikleri kesilirken, park halindeki 2 otomobil kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kundaklandı. 4 gün önce de aynı sokakta 9 aracın lastiği kesildiği öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmayı sürdürüyor.

Olay, saat 05.30 sularında Şişli Paşa Mahallesi Ortanca Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından 9 aracın lastiği kesildi. Şahıslar olay yerinden kaçarken, vatandaşın haber vermesi üzerine polis sevk edildi. İncelemenin ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı sokakta 9 aracın lastiği kesildi 2 araç kundaklandı

Bugün sabah saatlerinde yine aynı sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sokakta park halindeki 9 aracın ön ve arka lastikleri kesildi. Ardından şahıs, park halindeki 2 aracı ve sokakta bulunan Feriköy Spor Kulübünün bilet gişesinin kulübesini ateşe verdi. Şüpheli şahıs hızla olay yerinden hızla kaçarken, otomobiller alev içinde kalarak yandı.

Otomobiller alevler içinde kalırken, saldırgan şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçları söndürürken polis ekipleri güvenlik şeridi ile sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Daha sonra olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, her iki olaya karıştığı ileri sürülen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan son bir hafta içinde 18 aracın lastiğinin kesildiği ve bir spor kulübüne ait bilet satış kulübesinin ateşe verildiği öğrenildi.

📆 27 Ocak 2020 Pazartesi 13:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR