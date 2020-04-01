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Maltepe’de polisin durdurduğu şahsın işyerinden cephanelik çıktı


Maltepe’de polisin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden silah çıkması polisi harekete geçirdi. DHKP-C terör örgütü üyeliğinden suç kaydı olduğu tespit edilen şahsın evinde ve işyerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve silah malzemesi ele geçirildi.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Ümit Kaftancıoğlu Caddesi üzerinde 21 Ocak Salı günü, durumundan şüphelenilen bir şahsı durduran polis, şahsın yanında 9.19 çapında tabanca ve tabancada şarjöre basılı halde 9 adet fişek taşıdığını tespit etti.

Adının Veli A. olduğu belirlenen şahsın yapılan suç kaydı yoklamasında, DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmaktan ve 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarında kaydı olduğu belirlendi.

Şahısın elektronik tamircisi olan işyerinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet el yapımı tabanca namlusu ele geçirildi.

Şahsın evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız şarjörlü av tüfeği ele geçirildi.

Şahıs adliyeye sevk edildi.

📆 24 Ocak 2020 Cuma 17:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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