Haydarpaşa Garı restorasyonunda son durum!

İstanbul’un simgelerinden Haydarpaşa Garında 2016 yılında başlanan restorasyon çalışmalarında neredeyse sona gelindi. 2010 yılında çıkan yangın sonucu tahrip olan garın çatısı, aslına uygun şekilde restore edilerek güçlendiriliyor. Gar, çelik sistemler kullanılarak depreme dayanıklı hale getirilirken, yerli malzemenin yanı sıra yurt dışından getirilen malzemeler de restorasyonda kullanıldı. Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan Haydarpaşa Garı havadan görüntülendi.

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen Haydarpaşa Garı havadan görüntülendi – Tıkla İzle

Kadıköy’de bulunan 111 yıllık Haydarpaşa Garı, 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısının hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti. 2016 yılında başlanan restorasyon çalışmalarında artık sona yaklaşıldı.

Garın çatısı aslına uygun şekilde restore ediliyor. Restorasyon çalışmaları garın temel, çevre, bodrum kat taşıyıcıları ve dış cephe bölümlerinde yürütülüyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında gar yenilenirken aynı zamanda güçlendiriliyor. Çalışmalarda kullanılan çelik sistemler aracılığıyla gar depreme dayanıklı hale getirildi. Restorasyon çalışmalarında çeşitli yerli üretim malzemeler kullanıldı. Ayrıca garın çatı kısmında Avusturya’dan getirilen ahşap malzemeler ve kirişler de kullanıldı. Garda yürütülen restorasyon çalışmalarının 2020 yılında bitirilmesi planlanıyor.