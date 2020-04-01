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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » E-5’te servis minibüsü alev aldı
E-5’te servis minibüsü alev aldı


E-5’te Hadımköy mevkiinde servis minibüsü bir anda alev aldı. Araçta sürücü dışında başka kimse olmaması faciayı önledi.

Olay, saat 17.30 sıralarında E-5 karayolu Hadımköy mevkiinde meydana geldi. Arızası nedeniyle servise bırakılan 34 LJZ 138 plakalı servis minibüsü arızası giderildikten sonra alınıp yola çıkarıldı. Sürücü Özkan Ayvalı, 2 kilometre araç ile ilerledikten sonra henüz bilinmeyen sebeple minibüs yanmaya başladı. Yol kenarına aracı çeken Ayvalı, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Araç kullanılamaz hale gelirken trafikte bir süre aksama meydana geldi.

📆 24 Ocak 2020 Cuma 14:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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