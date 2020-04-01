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Ahmet Şimşek Koleji
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Park görevlisini yaralayan şahıs kayıplara karıştı


Fatih’te tartıştıkları park görevlisini silahla yaralayan ve otomobil ile kayıplara karışan kimliği belirsiz şahıslar polis tarafından aranıyor. Silahla yaralanan park görevlisi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 00.30’da Fatih İlçesi İskenderpaşa Mahallesi Sofular Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki aracın dikiz aynasını düzeltmek isteyen Z.D. isimli park görevlisi aracın sahipleri oldukları öğrenilen kimliği 2 belirsiz şahıs tarafından darp edildi.

Daha sonra küfürler savurarak olay yerinden otomobil ile giden şahıslar tekrar park görevlisinin yanına geldi. Şahıslar park görevlisi şahsı silahlı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı şahıs çevredeki bir vatandaşın aracı ile hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Otomobil ile uzaklaşan 2 şahıs polis tarafından her yerde aranıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

📆 24 Ocak 2020 Cuma 12:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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