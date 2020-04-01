MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Elinde silahla balkona çıkıp ateş eden şahıs yakalandı
Elinde silahla balkona çıkıp ateş eden şahıs yakalandı


Üsküdar da akşam saatlerinde dört katlı bir binada alkollü olduğu öğrenilen bir kişi ailesine ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Olay akşam saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Karadere Sokak’ta bulunan dört katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan 38 yaşındaki O.Ç. akşam saatlerinde annesi ve kardeşiyle yaşadığı eve alkollü bir şekilde geldi. Annesiyle bir süre tartışan O.Ç. dairenin balkonuna çıktı ve tabancayla rastgele havaya ateş etmeye başladı. Silah seslerinin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğini alan ekipler silahıyla korku dolu dakikalar yaşatan O.Ç.’yi teslim olması konusunda ikna etmeye çalıştı. Bir süre polis ekipleriyle konuşan O.Ç. daha sonra elinde silahıyla beraber polis ekiplerine teslim oldu.

Polis ekipleri sokak giriş ve çıkışını kapattı

Elinde tabancayla balkona çıkan kişiyi teslim olması konusunda ikna etmeye çalışan polis ekipleri bu esnada sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevreyi abluka altına alan ekipler bir süre konuştukları O.Ç.’yi ikna ederek elinde silahıyla beraber gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı dairede ve apartman girişindeki tüm delillere el koydu.

📆 23 Ocak 2020 Perşembe 14:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR