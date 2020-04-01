Uyuşturucu ticareti yapan şahıs operasyonla yakalandı

Zeytinburnu’nda uyuşturucu ticareti yapan bir şahıs kız arkadaşının ihbarı üzerine yakalandı. Yakalanacağını anlayan şahıs uyuşturucu maddeleri tuvalette imha etmeye çalıştı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi’nde yaşayan Ufuk B. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler bugün öğle saatlerinde Ufuk B.’nin ikametine baskın düzenledi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan ekipler Ufuk B.’yi uyuşturucu maddeleri tuvalette imha etmeye çalışırken yakaladı. Ufuk B. ve baskın sırasında evde olan Esra O. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin kız arkadaşı olduğu öğrenilen Esra O.’nun ihbarcı olduğu belirlendi. Polis ekiplerince ifadesi alınan Esra O. serbest bırakıldı. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan gözaltına alınan Ufuk B.’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, baskın sırasında evde yapılan aramalarda şüphelinin tuvalette imha etmeye çalıştığı uyuşturucu maddeler de dahil olmak üzere toplamda 500 gram bonzai, 160 Euro, 77 dolar ve 4 bin 175 TL para, 2 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.