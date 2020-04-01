MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Uyuşturucu ticareti yapan şahıs operasyonla yakalandı
Uyuşturucu ticareti yapan şahıs operasyonla yakalandı


Zeytinburnu’nda uyuşturucu ticareti yapan bir şahıs kız arkadaşının ihbarı üzerine yakalandı. Yakalanacağını anlayan şahıs uyuşturucu maddeleri tuvalette imha etmeye çalıştı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi’nde yaşayan Ufuk B. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler bugün öğle saatlerinde Ufuk B.’nin ikametine baskın düzenledi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan ekipler Ufuk B.’yi uyuşturucu maddeleri tuvalette imha etmeye çalışırken yakaladı. Ufuk B. ve baskın sırasında evde olan Esra O. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin kız arkadaşı olduğu öğrenilen Esra O.’nun ihbarcı olduğu belirlendi. Polis ekiplerince ifadesi alınan Esra O. serbest bırakıldı. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan gözaltına alınan Ufuk B.’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, baskın sırasında evde yapılan aramalarda şüphelinin tuvalette imha etmeye çalıştığı uyuşturucu maddeler de dahil olmak üzere toplamda 500 gram bonzai, 160 Euro, 77 dolar ve 4 bin 175 TL para, 2 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.

📆 23 Ocak 2020 Perşembe 14:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR