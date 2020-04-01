MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Uzlaşmak için çağrıldı, elinden vuruldu
Uzlaşmak için çağrıldı, elinden vuruldu


Beylikdüzü’nde iki ortak, alacaklı oldukları şahsı uzlaşmak için ofislerine çağırarak elinden vurdu.

Olay dün akşam 19.00 sıralarında Beylikdüzü’nde Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir rezidansın ofis katında meydana geldi. İddiaya göre, ortak olan Fatih Ç. ile Nusret D. kendilerine borçu olan Turan Ö.’yü uzlaşmak için ofislerine çağırdılar. Turan Ö. kendisini yalnız bırakmak istemeyen oğlunu da yanına alarak, uzlaşmak için ofise gitti. Ofiste bir süre sonra alacak verecek yüzünde tartışma başladı. Bir an önce borcunu ödenmesini isteyen ortaklar Fatih Ç. ile Nusret D. olumsuz yanıt alınca Turan Ö’yü darp etmeye başladılar. Önce silahın kabzasıyla kafasına darbeler alan Turan Ö. daha sonra ortaklardan birinin silahında çıkan kurşunun eline isabet etmesi sonucu yaralandı. Bu sırada Turan Ö.’nün 25 yaşındaki oğlu bu dehşet dakikalarına tanık oldu.

Babasının vurulduğunu gören oğlu bağırarak yardım istedi. Paniğe kapılan ortaklar baba ile oğlu ofisin dışına çıkarıp ortadan kayboldu. Bu sırada rezidansta bulunan görevliler sesi duyup olayın yaşandığı yere gelerek sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Turan Ö.’yü hastane kaldırdı. Doktorların ilk müdahalesinin ardından kurşunun Turan Ö’nün elini delip geçtiği öğrenildi. Hayati tehlikesi olmayan adam kontrol altına alındı. Polis ekipleri iki ortağı yakalama için çalışma başlattı.

📆 23 Ocak 2020 Perşembe 14:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR