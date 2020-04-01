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Metroda uyuyan çocuk yürekleri sızlattı


Taksim’de bir sokak çocuğu soğuktan korunmak için metro istasyonunun girişinde uyudu. Çocuğun yürekleri sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı.

Taksim metrosunda uyuyan çocuk yürekleri sızlattı – Tıkla İzle

Havaların gün geçtikçe soğumaya başladığı son günlerde, sokakta yaşamak zorunda kalan çocuklar soğuktan korunmak için kendilerine sıcak bir yer aramaya başladı. Onlardan biri de geçtiğimiz günlerde, Taksim-Tarlabaşı tünelinde bulunan metro girişinde yere serdiği montunun üzerine kıvrılıp uyuyan 8-9 yaşlarındaki bir çocuk oldu. Soğuk havada üşümemek, bir nebze olsun kendini ısıtmak için dışarıya göre daha sıcak bulduğu metro girişine giderek bir köşede uyuyan küçük çocuğun görüntüsü içleri acıttı.

Kamerayı görünce ne yapacağını şaşırdı, gülmeye başladı

Kendisini görüntüleyen muhabirin “Neden burada yatıyorsun?” sorusuyla yattığı yerden bir anda kalkan çocuk kamerayı görünce şaşırdı, “Çekme ağabey” dedi. Bir yandan elindeki montuyla görüntü alınmasına engel olmaya çalıştı, bir yandan da çocuk olmanın verdiği utangaçlıkla gülümsemeye başladı. Daha sonra kendisi gibi sokaklarda yaşayan arkadaşlarının yanına giderek çocukça eğlenmeye başladı. Bir süre sonra çocuk ve arkadaşları oradan uzaklaşarak gözden kayboldu.

📆 23 Ocak 2020 Perşembe 13:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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