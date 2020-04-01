Tem’de feci kaza!

Bağcılar’da virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, beton mikserinin sürücüsü ise bulunduğu yerde sıkıştı. Otomobil sürücüsü Ercan Deniz, “Devrileceğini düşünmedim. Kaçtım ama kurtulamadım. Üstümüze düştü” dedi.

Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi – Tıkla İzle

Bağcılar Mahmutbey İstoç mevkii yan yolda seyir halinde olan 34 KF 6145 plakalı beton mikseri, virajı alamayarak 34 TD 8962 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, mikser sürücüsü sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ederken, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.