Sigara Bırakma Yolları

Sigara Bırakma Yolları

Sigara, insan sağlığına ciddi zararları olan maddelerden üretilmektedir. Bu yüzden sigara bırakma yolları konusunda bireylerin ciddi araştırmalar içerisinde olduğu biliniyor. Sanıldığından çok daha kolay bir şekilde bırakılabilecek sigara için Allen Carr Türkiye, gerekli desteği ve danışmanlık hizmetlerini sunuyor. Öte yandan Allen Carr web sitesine giriş yapanlar bu konuda alınan aksiyonları da takip edebiliyor. Allen Carr uyguladıkları testlerle insanlara sigarayı nasıl bırakabileceğini gösterirken bugüne kadar pek çok ünlünün de sigarayı bırakmasını sağlayan önemli bir kuruluştur.

Sigara Bırakma Yöntemleri Nelerdir?

Uzun yıllardır sigara tüketimi yapan bireyler sigara bırakma yöntemleri konusunda çok farklı alternatiflere başvurabiliyor. Sigara yerine yine zararlı olan e-sigara tüketimini deneyen insanlar bu yüzden sağlığını daha fazla olumsuz etkileyebiliyor. Elbette sigarayı bırakma sürecinde mutlaka uzmanlardan destek alınmalıdır. Tam da bu noktada Allen Carr Türkiye, sigarayı bırakmak için kendini hazır hissetmeyenlere özel hizmetler sunuyor.

Grup seminerleri başta olmak üzere birebir seminerler, kurumsal seminerler ve online seminerler düzenleyen Allen Carr en uygun ve en rahat seçeneklerle çalışmalarına devam ediyor.

Allen Carr ile Sigarayı Bırakabilir miyim?

Allen carr, sunduğu seminerlerle beraber en yüksek başarı oranını yakalayabiliyior. Öncelikle online seminer almak isteyenler, dilediği herhangi bir zaman zarfında 30 gün erişim hakkı ile seminere katılabiliyor. Günün her saatinde alınabilecek online eğitimler uzman eğitmenlerin 3,5 saatlik eğitim videosunu içeriyor.

Firmanın sunduğu bir diğer seçenek, grup seminerleri. Ortalama 20 kişilik sınıflarda ve Allen Carr merkezinde 6 saat süren eğitim sayesinde sigara konusunda bilmeniz gerekenler anlatılıyor. Ayrıca sigaranın nasıl bırakılması gerektiğine dair özel bilgiler de sunuluyor. Üstelik grup seminerinde özel terapist desteği de bulunuyor.

Allen Carr Türkiye, birebir seminer uygulaması da sunuyor. 6 saatlik seminer süresi bulunan bu hizmet, bireylerin istediği yerde ve istediği saatte sunulabiliyor. Ayrıca terapist desteğiyle beraber 2 ek destek seminer hakkı da bulunmaktadır.

Firmanın son seçeneği ise kurumsal seminerler. Firma çalışanlarına özel olarak verilen bu eğitimde çalışanlar hakkında firma sahiplerinden bilgiler alınıyor. Bu bilgiler sigaranın kuruma kattığı imaj, sigarasız kurum projeleri, çalışanların sigara içme oranı ve sigaranın kuruma maliyeti şeklinde sıralanıyor. Elde edilen bu bilgilerin ardından Allen Carr Türkiye, sigara bırakma yolları konusunda ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları sunmaya başlıyor.

İstanbul, Adana, Ankara ve İzmir’de özel merkezleri bulunan Allen Carr, kendine özgü yöntemleriyle sigarayı bırakmak isteyenlere kalıcı çözümler sunuyor. Firmanın web sitesinde sigarayı bırakanlarla ilgili pek çok hikaye de paylaşılıyor. Sigara aslında görüldüğü kadar zor bırakılabilecek bir tüketim ürünü değil. İşte bu konuda farkındalık yaratan firma öncelikle sigara içme isteğini bitirmek için bilgilendirme yapıyor. Daha sonra son sigara ritüeli düzenliyor ve son aşamada ise derin rahatlama sürecine geçerek sigaradan tamamen kurtulmanızı sağlıyor.